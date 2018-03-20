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Кострома снова встала в пробки перед мостом
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Над Су-57 нависла угроза

Кострома снова встала в пробки перед мостом 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Причина постоянного транспортного затора — деформационные швы на отремонтированной половине сооружения. Водителям приходится притормаживать перед ними, чтобы не повредить автомобиль. Сейчас у жителей на дорогу из центра в Заволжский район уходит около часа.
Как сообщают в администрации Костромы, в скором времени на мосту через Волгу заменят три шва. В процессе эксплуатации в зимний период были выявлены недостаточные прочностные характеристики данного типа швов. Они не справляются с дополнительными продольными перемещениями русловых подвесных пролетных строений моста. В результате возникают помехи для транспорта при движении по мосту. Подрядчикам придется снова выйти на работы.
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