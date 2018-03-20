На российско-финляндской границе задержали угнанный в Петербурге Land Cruiser

На пограничном пункте «Иматра» («Светогорск») 16 марта был задержан автомобиль «Тойота Ленд Крузер» 2015 года выпуска. Как выяснилось, машина числится в угоне уже не первый год.

Бдительность финских пограничников окупилась сполна: тщательная проверка позволила установить, что «Тойота» была объявлен в розыск в Петербурге ещё в 2016 году. Водитель «Тойоты», прописанный в Северной столице, утверждал, что купил машину в салоне и о том, что она состоит в угоне, слышит впервые.

Автомобиль был конфискован пограничным отрядом, после чего начато расследование обстоятельств угона и причастности к этому нынешнего владельца авто.