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На российско-финляндской границе задержали угнанный в Петербурге Land Cruiser
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На российско-финляндской границе задержали угнанный в Петербурге Land Cruiser 

Ivyborg.ru 5 часов назад
На пограничном пункте «Иматра» («Светогорск») 16 марта был задержан автомобиль «Тойота Ленд Крузер» 2015 года выпуска. Как выяснилось, машина числится в угоне уже не первый год.
Бдительность финских пограничников окупилась сполна: тщательная проверка позволила установить, что «Тойота» была объявлен в розыск в Петербурге ещё в 2016 году. Водитель «Тойоты», прописанный в Северной столице, утверждал, что купил машину в салоне и о том, что она состоит в угоне, слышит впервые.
Автомобиль был конфискован пограничным отрядом, после чего начато расследование обстоятельств угона и причастности к этому нынешнего владельца авто.
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