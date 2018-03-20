Ещё
Количество ДТП на ж/д переездах в 2017 году выросло на 26%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество ДТП на ж/д переездах в 2017 году выросло на 26% 

Rambler News Service 7 часов назад
Количество ДТП на железнодорожных переездах в 2017 году в России увеличилось на 26%, сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
«За прошедший год количество ДТП на железнодорожных переездах выросло на 26%. Рост связан с увеличением случаев нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов… Владельцами инфраструктуры и путей слабо ведется работа по оснащению ж/д переездов ситсемами фото— и видеофиксации», — сказал Басаргин.
Он отметил, что всего на железнодорожном транспорте в 2017 году было выявлено свыше 40 тыс. нарушений.
«В ходе контрольных мероприятий выявлено около 40 тыс. нарушений… привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в области безопасности движения поездов более 14 тыс. нарушителей на общую сумму около 55 млн рублей», — сказал Басаргин.
Всего, по словам главы ведомства, за прошедший год на железнодорожном транспорте было зафиксировано 18 крушений поездов и шесть аварий.
Rambler News Service: последние новости
Genser до конца марта может закрыть автоцентр Nissan в Москве Росавтодор анонсировал появление беспилотников на трассе «Скандинавия» летом Выпуск легковых автомобилей в России за два месяца вырос на 27,5%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии102
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»41
Трамп все-таки позвонил Путину68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора220
Над Су-57 нависла угроза26
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение