Количество ДТП на ж/д переездах в 2017 году выросло на 26%

Виктор Басаргин. Количество ДТП на железнодорожных переездах в 2017 году в России увеличилось на 26%, сообщил глава Ространснадзора

«За прошедший год количество ДТП на железнодорожных переездах выросло на 26%. Рост связан с увеличением случаев нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов… Владельцами инфраструктуры и путей слабо ведется работа по оснащению ж/д переездов ситсемами фото— и видеофиксации», — сказал Басаргин.

Он отметил, что всего на железнодорожном транспорте в 2017 году было выявлено свыше 40 тыс. нарушений.

«В ходе контрольных мероприятий выявлено около 40 тыс. нарушений… привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в области безопасности движения поездов более 14 тыс. нарушителей на общую сумму около 55 млн рублей», — сказал Басаргин.

Всего, по словам главы ведомства, за прошедший год на железнодорожном транспорте было зафиксировано 18 крушений поездов и шесть аварий.