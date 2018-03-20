В Оренбурге на Салмышской столкнулись Renault и KIA, есть пострадавшие

Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором 20 марта пострадали три человека.

По предварительной информации, в 00.15 возле дома № 11/1 по улице Салмышской водитель автомобиля Renault Logan не уступил дорогу Kia Spectra, который двигался по главной дороге.

Сотрясение головного мозга и перелом ребер получил 52-летний водитель первой иномарки. Двум пассажиркам, 21 и 22 лет, второй машины назначено амбулаторное лечение.