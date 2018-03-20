МТППК запустила 16 новых мультимодальных маршрутов из Москвы в города Тверской области 

«МТППК продолжает развивать мультимодальные перевозки. Для пассажиров стали доступны еще 16 маршрутов в населенные пункты Тверской области. Теперь в рамках объединенных маршрутов „поезд + автобус“ можно добраться в Кимры, Нелидово, Ржев, Андреаполь и еще около 10 городов области. Также пассажиры могут приобрести билет на межрегиональные автобусы: в Дубну, Новгород, Ярославль и Иваново», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новые мультимодальные маршруты состоят из двух частей. На участке Москва-Тверь пассажиры могут проехать на обычной электричке или скоростном поезде «Ласточка», а затем в Твери сделать пересадку на автобус, следующий в нужный населенный пункт. При этом место в автобусе уже будет забронировано за пассажиром. Приобрести билет на любой мультимодальный маршрут пассажиры могут в пригородной кассе №7 Ленинградского вокзала. Кассиры помогут пассажиру подобрать билет на автобус, подходящий по времени прибытия поезда, расскажут, сколько свободных мест осталось в автобусе, и объяснят, как совершить пересадку.
«МТППК старается сделать поездки своих пассажиров максимально удобными на всех этапах. Внедряя новые мультимодальные маршруты, мы понимали, что многие пассажиры добираются из Москвы в небольшие города Тверской области с пересадкой на автобус в Твери. Теперь эти пассажиры могут не переживать, что в автобусе не будет свободных мест, или он уедет без них — билет можно купить уже на первом этапе поездки, в Москве. Это позволит избежать возможных очередей на автовокзале в Твери», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по развитию АО «МТППК» Игоря Петрова.
В пресс-службе добавили, что ранее МТППК совместно с автобусными перевозчиками уже запустила мультимодальные маршруты в столичный аэропорт Шереметьево и города Тверской области: Торжок, Старицу, Рамешки, Бежецк, Весьегонск, Кашин, Кувшиново, Осташков и Удомлю.