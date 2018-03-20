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В Пензенской области прокуратура нашла нарушения в деятельности сотрудников ГИБДД
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В Пензенской области прокуратура нашла нарушения в деятельности сотрудников ГИБДД 

PNZdrive 6 часов назад
Фото: PNZdrive
Прокуратура города Кузнецка выявила нарушения законодательства в деятельности сотрудников местной Госавтоинспекции, касающейся двух дорожно-транспортных происшествий. Об одном из таких фактов в прокуратуру сообщил местный житель. Выяснилось, что в городе произошла авария, участник которой скрылся с места ДТП. Личность мужчины и его автомобиль до сих пор не установлены.
Причиной долгого административного расследования стало то, что прибывшие на место сотрудники ДПС осмотрели только часть районов города, проигнорировав другие способы поиска скрывшегося водителя, а также очевидцев аварии. После обращения прокурора к начальнику городского ОМВД России виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время ведется розыск нарушителя.
Также прокуратура выявила факт незаконного прекращения дела об административном правонарушении в отношении водителя «социального такси».
«Несмотря на то, что административное расследование было проведено неполно и поверхностно (не опрошен сын пострадавшей, находившийся с ней в «социальном такси», иные свидетели, в заключении эксперта отсутствовали выводы на ряд поставленных вопросов), врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Кузнецку вынес постановление о прекращении дела. После того, как прокурор Кузнецка вмешался в ситуацию, материалы дела были направлены на новое рассмотрение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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