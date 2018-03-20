В Пензенской области прокуратура нашла нарушения в деятельности сотрудников ГИБДД 

PNZdrive: последние новости

Уроженец Пензы Павел Воля выставил на продажу свою коллекционную машину Smart

Пензенцы обсуждают ДТП с участием двух маршруток

Под Пензой в ДТП с участие фуры погибли 82-летний водитель и его 79-летняя пассажирка