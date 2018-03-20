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Под Волгоградом два авто угодили в кювет, пострадала 15-летняя девочка
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Под Волгоградом два авто угодили в кювет, пострадала 15-летняя девочка 

АиФ Волгоград 7 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Внедорожник протаранил съехавшую в кювет Toyota Corolla в Октябрьском районе Волгоградской области, в результате ДТП пострадало два человека, один из которых — 15-летняя школьница.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 19 марта около 17:00. По предварительным данным, 44-летний водитель кроссовера Niva Chevrolet ехал по трассе Волгоград-Котельниково-Сальск». На 83 километре дороги он не справился с управлением, вылетел на левую обочину и съехал в кювет, куда ранее угодила еще одна иномарка.
В результате ДТП пострадали 40-летняя женщина и 15-летняя девочка, сидевшие в Niva Chevrolet. Они обе были доставлены в больницу.
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