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Ространснадзор сообщил о росте ДТП по вине водителей автобусов в 2017 году на 5,9%
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Ространснадзор сообщил о росте ДТП по вине водителей автобусов в 2017 году на 5,9% 

Rambler News Service 7 часов назад
Количество ДТП по вине водителей автобусов в 2017 году в России выросло на 5,9%, сообщил во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
«Уровень аварийности в сфере перевозок наземным пассажирским транспортом остается, к сожалению, высоким. В 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года количество ДТП по вине водителей автобусов выросло на 5,9%», — сказал Басаргин на итоговой коллегии Ространснадзора.
Глава ведомства также отметил, что количество погибших на пассажирском наземном транспорте выросло на 26%, а число раненых — на 6,1%. «В том числе отмечается рост аварийности по вине водителей автобусов — лицензиатов. По количеству ДТП на 6,1%, по раненым — на 6,3%, по погибшим, к счастью, снижение на 1,8%», — добавил Басаргин.
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