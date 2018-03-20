Ространснадзор сообщил о росте ДТП по вине водителей автобусов в 2017 году на 5,9%

Виктор Басаргин. Количество ДТП по вине водителей автобусов в 2017 году в России выросло на 5,9%, сообщил во вторник глава Ространснадзора

«Уровень аварийности в сфере перевозок наземным пассажирским транспортом остается, к сожалению, высоким. В 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года количество ДТП по вине водителей автобусов выросло на 5,9%», — сказал Басаргин на итоговой коллегии Ространснадзора.

Глава ведомства также отметил, что количество погибших на пассажирском наземном транспорте выросло на 26%, а число раненых — на 6,1%. «В том числе отмечается рост аварийности по вине водителей автобусов — лицензиатов. По количеству ДТП на 6,1%, по раненым — на 6,3%, по погибшим, к счастью, снижение на 1,8%», — добавил Басаргин.