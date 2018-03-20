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Снегоход спасателей ушел под лед, на пути к рыбакам в Холмогорском районе
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Снегоход спасателей ушел под лед, на пути к рыбакам в Холмогорском районе 

АиФ Архангельск 7 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Спасатели, пытаясь спасти двух рыбаков, которые остались без продуктов в избе на Урозере в Холмогорском районе, утопили свой снегоход по пути на место. Об этом сообщает ARH112.
Спасатели выехали в Холмогорский район на служебном автомобиле. Около двух ночи они пересели на снегоход в Ваймужском (15 километров до Урозера). Путь до Урозера занял больше двух часов. Когда до избы оставалось два километра, снегоход службы спасения провалился под лед озера. Спасатели вытащили транспортное средство, но затем оно увязло в снегу, пришлось прочищать дорогу. Но подъехать к самой избе так и не получилось — вода выходила на лед.
Состояние рыбаков было удовлетворительным, оба могли передвигаться самостоятельно, медицинская помощь им не требовалась. В девять часов спасатели вместе с пострадавшими выехали в Ваймужский.
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