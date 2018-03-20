Ещё
Пензенца приговорили к трем годам колонии за смерть пассажирки в пьяном ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пензенца приговорили к трем годам колонии за смерть пассажирки в пьяном ДТП 

PNZdrive 7 часов назад
Фото: PNZdrive
В Бессоновском районе Пензенской области вынесен приговор 51-летнему жителю Пензы. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагическое ДТП, о котором идет речь, произошло 24 июня 2017 года.
Согласно материалам дела, пензенец, будучи пьяным, забрал свою 48-летнюю знакомую из ее дома в селе Кижеватово и повез в город Сурск Городищенского района к своим родственникам. На 665 километре федеральной трассы М-5 «Урал» водитель, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, не справился с управлением. Вазовская легковушка вылетела на обочину и несколько раз перевернулась. Пассажирка авто получила открытую черепно-мозговую травму и погибла на месте ДТП.
«Суд назначил пензенцу наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
PNZdrive: последние новости
Уроженец Пензы Павел Воля выставил на продажу свою коллекционную машину Smart Пензенцы обсуждают ДТП с участием двух маршруток Под Пензой в ДТП с участие фуры погибли 82-летний водитель и его 79-летняя пассажирка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии102
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»41
Трамп все-таки позвонил Путину68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора220
Над Су-57 нависла угроза26
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение