Пензенца приговорили к трем годам колонии за смерть пассажирки в пьяном ДТП 

В Бессоновском районе Пензенской области вынесен приговор 51-летнему жителю Пензы. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагическое ДТП, о котором идет речь, произошло 24 июня 2017 года.
Согласно материалам дела, пензенец, будучи пьяным, забрал свою 48-летнюю знакомую из ее дома в селе Кижеватово и повез в город Сурск Городищенского района к своим родственникам. На 665 километре федеральной трассы М-5 «Урал» водитель, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, не справился с управлением. Вазовская легковушка вылетела на обочину и несколько раз перевернулась. Пассажирка авто получила открытую черепно-мозговую травму и погибла на месте ДТП.
«Суд назначил пензенцу наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.