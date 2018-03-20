Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

В целях повышения эффективности профилактической работы среди участников дорожного движения, пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения РФ с их стороны, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, на территории обслуживания 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 21 марта 2018 года проводится городское оперативно-профилактическое мероприятие «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД».

Целью мероприятия будет являться снижение количества ДТП с участием пешеходов, а также пресечение и предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения на пешеходных переходах, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, в том числе детей и подростков.

ГИБДД обращает внимание водителей и пешеходов на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения в зонах действия пешеходных переходов, а также соблюдение водителями скоростного режима. Ведь дисциплина — это залог безопасности на дорогах, который необходим для сохранения жизни и здоровья каждого человека.

1 батальон ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве

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