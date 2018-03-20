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Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»
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Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» 

Управа района Мещанский города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В целях повышения эффективности профилактической работы среди участников дорожного движения, пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения РФ с их стороны, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, на территории обслуживания 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 21 марта 2018 года проводится городское оперативно-профилактическое мероприятие «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД».
Целью мероприятия будет являться снижение количества ДТП с участием пешеходов, а также пресечение и предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения на пешеходных переходах, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, в том числе детей и подростков.
ГИБДД обращает внимание водителей и пешеходов на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения в зонах действия пешеходных переходов, а также соблюдение водителями скоростного режима. Ведь дисциплина — это залог безопасности на дорогах, который необходим для сохранения жизни и здоровья каждого человека.
1 батальон ДПС полка ДПС  ГИБДД УВД по ЦАО  ГУ МВД России по Москве
тел.8-499-264-65-80
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