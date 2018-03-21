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Полицейские выяснили обстоятельства смертельного ДТП под Нижневартовском
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Полицейские выяснили обстоятельства смертельного ДТП под Нижневартовском 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 марта в 10:55 на 208 км автодороги «Сургут — Нижневартовск» Нижневартовского района.
Мужчина 1966 года рождения на «Infinity Q50» допустил занос автомобиля на проезжей части. Он выехал на встречную полосу. По встречке ехал «Lexus RX300». Произошло лобовое столкновение.
Водитель «Infinity Q50» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя «Lexus» госпитализировали.
Как отметили в пресс-службе окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 3 — получили травмы.
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