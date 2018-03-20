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Неизвестный водитель устроил массовое ДТП в Автозаводском районе
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Неизвестный водитель устроил массовое ДТП в Автозаводском районе 

В городе N 7 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Четыре автомобиля столкнулись на улице Плотникова в Автозаводском районе вчера, 19 марта. Установить личность виновника массового ДТП и марку его машины полицейским пока не удалось. Об этом сообщает Группа по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.
Авария произошла около семи часов утра. По данным ГИБДД, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в «Форд», который от удара столкнулся с двумя иномарками «Ниссан». Обстоятельства случившегося выясняются.
В аварии пострадала 31-летняя женщина — водитель «Форда». Ее доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили.
Напомним, семилетняя девочка пострадала в автоаварии в Лысковском районе.
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 Ещё 5 источников 
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