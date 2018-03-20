Водителей обязали «светиться» на загородных трассах

Теперь для автовладельцев обязателен дополнительный «элемент»: жилет или накидка со светоотражающими элементами. Новшество следует из постановления правительства РФ и действует с 18 марта. С этого дня при вынужденной остановке или ДТП ночью или в условиях плохой видимости вне населенных пунктов водитель, прежде чем выйти из машины должен надеть жилет или накидку со светоотражающими элементами. Находиться без них на проезжей части или обочине запрещено. Максим Собянин, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по ЯНАО напомнил, что изменения в правила дорожного движения внесли в декабре прошлого года. Инициатором выступило МВД , где обеспокоены статистикой наездов на водителей, вышедших из автомобилей на проезжую часть или обочину загородных трасс. — В прошлом году в России произошло 386 таких ДТП, в которых погибли 67 человек, 347 получили травмы различной степени тяжести. Регистрировались такие же случаи и у нас в регионе, — отметил Максим Собянин. Он подчеркнул, что применение жилетов и накидок со светоотражающими элементами используется в европейских странах и хорошо себя зарекомендовало. Собеседник «Красного Севера» отметил, что введенная норма ПДД является регулятивной, то есть определяет порядок поведения участников дорожного движения — в данном случае водителя. — На сегодняшний день за ее несоблюдение административной ответственности не предусмотрено, но водителям стоит понимать, что норма введена для их безопасности, — сказал Собянин. И напомнил, что пешеходы, которые находятся на обочине или крае проезжей части вне населенного пункта в темное время суток или при плохой видимости, обязательно должны иметь на одежде светоотражающие элементы. За их отсутствие предусмотрен штраф — 500 рублей. Он рассказал, что сотрудники Госавтоинспекции будут информировать водителей о новшестве в ходе надзора за дорожным движением и в рамках профилактических мероприятиях. Расскажут о требовании также работникам автотранспортных предприятий, автошкол и служб такси. Короткий опрос знакомых автовладельцев показал, что не все из них поспешили следовать введенному требованию. Некоторые еще подумывают, стоит ли тратиться. Есть и те, кто купил жилеты загодя — до нового года, когда только узнал о грядущих изменениях. Один из них рассказал, что пытался приобрести «одежку» еще в ноябре в Салехарде , но не нашел, поэтому купил в отпуске — в Челябинске . «КС» решил разведать обстановку в салехардских магазинах, ведь когда ввели обязательную букву «Ш» ажиотаж был еще тот. В одной из торговых точек рассказали, что спрос начался недели две назад, и буквально пару дней назад товар закончился, но обещают завезти новый. В другом — сказали, что такой товар не закупают. В третьем — жилеты еще есть, но на исходе, повышенный спрос наблюдают с конца прошлой недели. — Продали уже 500 штук, некоторые берут сразу же по 15-20 жилетов — для организаций, — рассказал продавец Андрей Добринский. Аналогичная ситуация и в Лабытнанги , один из продавцов рассказал, что товар пользуется спросом уже несколько месяцев и закупленная партия продана, другой признался, что только заказал жилеты, третий, что и вовсе не планирует их продавать.

Пока цены на жилеты в окружном центре не сильно «кусаются». Мой коллега рассказал, что на земле ему такая «одежа» обошлась в 300 рублей. В Салехарде мы видели на сотню дешевле.