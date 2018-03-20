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На юго-востоке Москвы образовался провал глубиной четыре метра
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На юго-востоке Москвы образовался провал глубиной четыре метра 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: BFM.RU
Это произошло в районе улиц Ташкентская и Ферганская. Размер аварийного участка — десять на шесть метров. Движение автотранспорта частично перекрыто. Вот что рассказала с места ЧП обозреватель Business FM Александра Сидорова:
«Дыра на пересечении двух улиц — Ферганской и Ташкентской. Ее уже активно засыпают, в итоге нельзя проехать по двум полосам Ташкентской улицы, плюс затруднено движение по тротуару. Улица перекрыта, пообщаться мне удалось только с коммунальщиками. Они от официальных комментариев отказываются, активно с помощью техники засыпают образовавшуюся дыру. На этом месте сейчас идет строительство станции метро «Юго-Восточная», и представители компании «МИП Строй № 1», которая эту станцию строит, сообщили, что, скорее всего, со строительством метро это не связано. Предварительная причина, опять неофициально мне озвученная — грунтовые воды. Но обещают, что в течение сегодняшнего дня, в ближайшее время, эта дыра будет ликвидирована, а завтра здесь уже положат асфальт. Пробки никакой нет. Есть небольшие затруднения движения, едет как Рязанка, так и Ферганская, и Ташкентская, просто водители объезжают этот участок дороги».
При этом источник РИА Новости в экстренных службах города сообщил, что грунт просел в ходе строительства станции метро «Юго-Восточная». Это произошло за несколько дней до частичного перекрытия движения автомобилей в этом районе.
В связи со строительством Кожуховской линии метро с 24 по 30 марта включительно будет запрещен проезд по 11 участкам, в частности, на съездах с МКАД на Волгоградскй, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 6:30 до 21:30 ежедневно. Кроме того, на неделю закроют три станции подземки: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Ограничения связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект», сообщает метрополитен.
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