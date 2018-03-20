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В Кемеровской области талыми водами затопило участок дороги
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В Кемеровской области талыми водами затопило участок дороги 

АиФ Кузбасс 7 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Прокопьевском районе тылами водами затопило участок дороги.
Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, дорогу затопило на 82 километре «Ленинск-Кузнецкий— Новокузнецк — Междуреченск» между посёлками Севск и Кутоново. Движение транспорта по этому участку временно ограничено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.
На месте работают экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. Объезд транспорта, в том числе общественного, организован по дороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». Ограничение будет снято, как только исчезнет опасность для участников дорожного движения.
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