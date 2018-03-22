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Во Вьетнаме младенец выполз на автомобильную трассу
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Во Вьетнаме младенец выполз на автомобильную трассу 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Вьетнамский ребенок ползал по оживленной дороге. В Сеть попали кадры с видеорегистратора, на которых видно, как маленький мальчик ползает под дождем по оживленной трассе. Известно, что инцидент произошел 13 марта во Вьетнаме, сообщает Daily Mail.
Водителям двух большегрузов чудом удается остановить машины на мокрой дороге и избежать трагедии. Мать малыша появляется уже после того, как мужчины вышли из кабин автомобилей и направились к младенцу. Причем женщина вышла с противоположной стороны трассы, чтобы добраться до ребенка ей даже пришлось перепрыгнуть ограждение между дорожными полосами. После этого она забирает мальчика и убегает.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае перевернувшийся бензовоз устроил огненный шторм. На записи с видеорегистратора видно, как после опрокидывания грузовика дорогу охватывает пламя. Один из автомобилей оказывается в эпицентре возгорания. Огненная волна быстро захватывает дорожное полотно. Владельцу машины, из которой производилась видеосъемка, удалось спастись, двигаясь задним ходом.
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