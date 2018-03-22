Во Вьетнаме младенец выполз на автомобильную трассу

Вьетнамский ребенок ползал по оживленной дороге. В Сеть попали кадры с видеорегистратора, на которых видно, как маленький мальчик ползает под дождем по оживленной трассе. Известно, что инцидент произошел 13 марта во Вьетнаме , сообщает Daily Mail.

Водителям двух большегрузов чудом удается остановить машины на мокрой дороге и избежать трагедии. Мать малыша появляется уже после того, как мужчины вышли из кабин автомобилей и направились к младенцу. Причем женщина вышла с противоположной стороны трассы, чтобы добраться до ребенка ей даже пришлось перепрыгнуть ограждение между дорожными полосами. После этого она забирает мальчика и убегает.