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Невозмутимый младенец выполз на оживленную трассу: видео
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Невозмутимый младенец выполз на оживленную трассу: видео 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Во Вьетнаме водитель грузовика притормозил в нескольких метрах от малыша, ползающего по оживленной дороге.
Во Вьетнаме по оживленной трассе ползал младенец. Водитель грузовика снял на видео этот шокирующий момент. Об этом пишет издание Daily Mail.
Водитель остановился в нескольких метрах от ползающего по дороге ребенка. В какой-то момент на трассу выбежала женщина и двое мужчин. Они унесли ребенка с дороги в более безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал.
Как именно младенец попал на трассу не сообщается.
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