Названа дата открытия Крмыского моста

Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет открыто уже в мае, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России

Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что строители моста планируют ввести в эксплуатацию автодорожную часть сооружения со значительным опережением ранее заявленных сроков, а именно в мае 2018 года.

В связи с этим Минтранс рассматривает схему поэтапного старта движения по трассе через Керченский пролив. Так, первый, «майский», этап будет подразумевать начало движения по мосту для легковушек и пассажирских автобусов, а второй — начало движения грузовиков в конце 2018 года.

Согласно планам министерства, в мае откроется сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега от существующей трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местными дорогами. Кроме того, в мае к открытию движения будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида».