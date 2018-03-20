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Названа дата открытия Крмыского моста
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Над Су-57 нависла угроза

Названа дата открытия Крмыского моста 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет открыто уже в мае, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что строители моста планируют ввести в эксплуатацию автодорожную часть сооружения со значительным опережением ранее заявленных сроков, а именно в мае 2018 года.
В связи с этим Минтранс рассматривает схему поэтапного старта движения по трассе через Керченский пролив. Так, первый, «майский», этап будет подразумевать начало движения по мосту для легковушек и пассажирских автобусов, а второй — начало движения грузовиков в конце 2018 года.
Согласно планам министерства, в мае откроется сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега от существующей трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местными дорогами. Кроме того, в мае к открытию движения будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида».
Ранее открытие Крымского моста, который соединит республику с Краснодарским краем, было запланировано на декабрь 2018 года.
 Ещё 26 источников 
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