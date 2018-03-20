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В Ряжске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух девушек
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В Ряжске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух девушек 

АиФ Рязань 7 часов назад
Фото: Малая Родина
Днем 19 марта в Ряжске на светофоре произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. После касательного столкновения с автомобилем KIA «Жигули» 14-й модели по инерции продолжил движение и сбил на тротуаре пешеходов — двух девушек 17-ти и 18-ти лет, которые ожидали разрешающего сигнала светофора.
В результате ДТП девушки с травмами для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек травмированы.
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