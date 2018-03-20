В Ряжске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух девушек

Днем 19 марта в Ряжске на светофоре произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД . После касательного столкновения с автомобилем KIA «Жигули» 14-й модели по инерции продолжил движение и сбил на тротуаре пешеходов — двух девушек 17-ти и 18-ти лет, которые ожидали разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП девушки с травмами для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу. Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек травмированы.