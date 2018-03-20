Пятилетняя девочка погибла в массовой аварии под Заполярным

Маленькая девочка погибла в массовой аварии на трассе «Кола» в Мурманской области , где столкнулись шесть автомобилей, еще пять улетели в кювет. Последствия ДТП сняли на видео.

Первое столкновение произошло, по данным регионального управления ГИБДД, около 7:45 рядом с поворотом на Луостари и Корзуново, под Заполярным. Инспекторы склонны считать, что массовую аварию спровоцировал водитель, который «неправильно рассчитал расстояние до следовавшего впереди транспортного средства», после чего столкнулись шесть машин. Однако очевидцы утверждают, что владелец легковушки пошел на обгон растянувшейся колонны машин, а при попытке вернуться в свой ряд устроил ДТП.

На кадрах видно белый Nissan с разбитым передом и раскуроченную красную легковушку, предположительно Daewoo Nexia, а также съехавший на обочину и едва не завалившийся автобус. Проезжавшие мимо водители сообщили, что спешившие на помощь спасатели тоже не успели вовремя затормозить и протаранили одну из машин.

В результате ДТП погибла пятилетняя девочка — она скончалась в карете скорой помощи, еще шесть человек получили различные травмы.