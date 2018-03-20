В автобус — хоть в коляске. На городские маршруты выйдет спецтранспорт

В течение года в распоряжение муниципалитетов автономного округа поступит 18 специальных автобусов. Речь идёт о низкопольных или полунизкопольных моделях. Они сразу же включатся в городские маршруты и заменят старую технику.

«Автобусы оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан. Сейчас средства на приобретение техники передаются муниципалитетам. Автобусы должны выйти на линии уже до конца года», — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Лабытнанги, По шесть автобусов закупят Новый Уренгой и Ноябрьск , два автобуса приобретут для Надымского района и по одному для Салехарда Муравленко и Пуровского района.

Все автобусы оборудованы специальными местами для инвалидов-колясочников с креплением для фиксации кресла во время движения, аппарелями для въезда и выезда инвалидной коляски, речевыми информаторами, информационным табло и бегущей строкой, травмобезопасными панелями и поручнями, указателями, продублированными шрифтом Брайля, а также кнопкой вызова водителя.