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В автобус — хоть в коляске. На городские маршруты выйдет спецтранспорт
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В автобус — хоть в коляске. На городские маршруты выйдет спецтранспорт 

ИА Север-Пресс 8 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В течение года в распоряжение муниципалитетов автономного округа поступит 18 специальных автобусов. Речь идёт о низкопольных или полунизкопольных моделях. Они сразу же включатся в городские маршруты и заменят старую технику.
«Автобусы оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан. Сейчас средства на приобретение техники передаются муниципалитетам. Автобусы должны выйти на линии уже до конца года», — пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
По шесть автобусов закупят Новый Уренгой и Ноябрьск, два автобуса приобретут для Надымского района и по одному для Салехарда, Лабытнанги, Муравленко и Пуровского района.
Все автобусы оборудованы специальными местами для инвалидов-колясочников с креплением для фиксации кресла во время движения, аппарелями для въезда и выезда инвалидной коляски, речевыми информаторами, информационным табло и бегущей строкой, травмобезопасными панелями и поручнями, указателями, продублированными шрифтом Брайля, а также кнопкой вызова водителя.
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