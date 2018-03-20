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В Петербурге ищут водителя «Хаммера», устроившего перестрелку с полицией
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В Петербурге ищут водителя «Хаммера», устроившего перестрелку с полицией 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: За рулем
В Санкт-Петербурге полицейские ведут поиски водителя автомобиля Hammer, который стрелял в остановивших его инспекторов ГИБДД, передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области во вторник, ЧП произошло около 2:00 в ночь на вторник на Коломяжском проспекте.
Сотрудники ДПС, проводившие профилактическую операцию на посту, остановили автомобиль марки Hammer и потребовали у водителя предъявить документы.
После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травмата.
Водителю удалось скрыться с двумя пробитыми шинами. Позже автомобиль найден брошенным без водителя.
В результате произошедшего никто не пострадал. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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