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В центре Новосибирска пассажирский автобус разбился в ДТП с троллейбусом
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В центре Новосибирска пассажирский автобус разбился в ДТП с троллейбусом 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пассажирский автобус врезался в троллейбус в утренний час-пик в Новосибирске.
Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло у молодёжного театра «Глобус». На Октябрьской магистрали дорогу не поделил общественный транспорт — автобус №98 врезался в заднюю часть троллейбуса №5. От удара о лестницу троллейбуса пострадала передняя часть автобуса — судя по фото с места происшествия, вмялось внутрь и пошло трещинами лобовое стекло.
По словам очевидцев, в ДТП пострадала одна из пассажирок — женщина сильно ударилась рукой.
Причины ДТП устанавливаются. Возможно, авария произошла из-за сильно гололеда.
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