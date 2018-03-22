В центре Новосибирска пассажирский автобус разбился в ДТП с троллейбусом

Пассажирский автобус врезался в троллейбус в утренний час-пик в Новосибирске

Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло у молодёжного театра «Глобус». На Октябрьской магистрали дорогу не поделил общественный транспорт — автобус №98 врезался в заднюю часть троллейбуса №5. От удара о лестницу троллейбуса пострадала передняя часть автобуса — судя по фото с места происшествия, вмялось внутрь и пошло трещинами лобовое стекло.

По словам очевидцев, в ДТП пострадала одна из пассажирок — женщина сильно ударилась рукой.

Причины ДТП устанавливаются. Возможно, авария произошла из-за сильно гололеда.