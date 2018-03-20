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В Оренбуржье в 2017 году пьяные водители заплатили более 80 млн рублей
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В Оренбуржье в 2017 году пьяные водители заплатили более 80 млн рублей 

ProOren 8 часов назад
Фото: ProOren
За минувший год судебные приставы Оренбуржья взыскали с водителей по административным штрафам за «пьяное» вождение более 80 млн рублей,
Как сообщает пресс-служба судебных приставов, всего поступило более 3 500 исполнительных документов о взыскании штрафов с нетрезвых водителей. Например, в отделе судебных приставов Центрального района находилось исполнительное производство в отношении оренбуржца, который обязан выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей, так как отказался проходить медицинское освидетельствование. В добровольном порядке штраф должник не оплатил, поэтому судья назначил наказание в виде обязательных работ на 20 часов. На следующий день мужчина сразу же оплатил штраф, однако от обязательных работ его это не спасло.
В УФССП напоминают, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является опасным не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения.
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