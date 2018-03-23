«Регистратор подчистили, ноги — на тормозе»: в ДТП с автобусом «Уфа — Казань» могли замести следы

Татарстане разбился автобус, ехавший из Казани Уфу . В ГИБДД региона считают, что водитель пассажирского Ford Transit сам спровоцировал аварию, заснув за рулем и врезавшись в грузовик «Валдай». Но сын погибшего уверяет: в деле есть мутные моменты. Например, дорожные службы вычистили дорогу сразу после ДТП, а кто-то стер запись на видеорегистраторе. В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

Слишком много нестыковок

У погибшего 42-летнего Икрома Юсупова осталось двое детей: сыну Ислому 20 лет, а дочери едва исполнилось 14. Ислом уверяет — накануне аварии отец отсыпался почти весь день, и категорически не мог, сев за руль, заснуть вновь.

— Он отдыхал два дня, накануне аварии почти весь день спал. Утром, когда выезжал, был очень энергичным. Вместе со следователем мы заезжали в кафе, недалеко от которого была авария. Там сказали, что он обедал с пассажирами, был бодр и весел. А через девять километров заснул и врезался в фуру? — недоумевает молодой человек.

Лучший друг погибшего Александр рассказал, что Икром водил автобусы уже двадцать лет. Он много раз ездил из Казани в Санкт-Петербург , мог проехать без отдыха 12 часов подряд. Так что четырехчасовая поезда в Уфу для него была очень легкой. В течение всей поездки Александр и Икром переговаривались по рации. В последний раз выходили на связь почти перед самой аварией, как раз когда Икром проезжал кафе. В голосе водителя автобуса не было и намека на сон.

Но и это не все странности. Александр был в морге на опознании. Мужчина пояснил, что ноги погибшего застряли на педалях сцепления и тормоза — это значит, что он пытался резко остановить автобус, чего «заснувшие» сделать не могут.

Ехал медленнее, чем нужно

— Мы пытались проверить запись видеорегистратора. Прибор записал выезд автобуса из Казани и часть поездки. А потом запись обрывалась, продолжения с моментом аварии не было. Как будто кто-то стер. Икром всегда проверял, чтобы регистратор работал исправно, — изумляется Александр.

В обстоятельствах аварии разбирался и начальник Икрома. Мужчина предоставил данные с ситемы GPS, на которых зафиксирована скорость движения автобуса. За всю поездку Икром ни разу не превысил разрешенную скорость, двигался даже медленнее, чем нужно. Александр и Ислом заметили, что при малой скорости движения перед Ford Transit разбился всмятку, а на грузовике «Валдай» лишь небольшая вмятина сбоку. Причем на том, который смотрел на обочину. — Как он мог туда влететь? И «Валдай» направлен в сторону Уфы, хотя ехал в Казань. Транспорт явно переставили, — считает Александр.

Смертельная авария на трассе

Следы не врут

Мужчина долго рассматривал фотографии с места аварии. Он рассказал, что при столкновении большегрузов в месте аварии с них падает грязь. На одной фотографии по расположению грязи видно, что место аварии не на обочине, на второй полосе.

— На последующих фотографиях грязь и вовсе исчезла, словно место ДТП подчистили, — делится наблюдениями Александр. Шесть пассажиров, которые в момент ДТП были в автобусе Икрома, все еще находятся в больнице. Все они в тяжелом состоянии и рассказать, что же случилось в тот день на трассе, пока не могут.

Сын и друг погибшего верят, что Икром в ДТП не виноват. Они ищут свидетелей аварии, и надеются, что у кого-то из них найдется запись момента ДТП. Если вы стали очевидцем столкновения, которое случило 20 марта на 1116-м километре трассы Уфа-Москва, позвоните в редакцию по телефону 8 (347) 286-51-96.