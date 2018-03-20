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В Минтрансе рассказали о поэтапном запуске движения автомобилей по Крымскому мосту
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В Минтрансе рассказали о поэтапном запуске движения автомобилей по Крымскому мосту 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Минтранс России намеревается с опережением, в мае 2018 года, ввести в эксплуатацию автодорожную часть Крымского моста и поэтапно организовать движение по ней, сообщается на сайте ведомства.
"На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками", — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста, будет сделано исключение: он сможет двигаться по мосту сразу после открытия его автодорожного участка.
Ранее на мосту побывал президент России Владимир Путин.
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