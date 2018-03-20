Крупное ДТП под Воронежем: есть погибшие

Источник: два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика под Воронежем

«На 673-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» столкнулись автобус сообщением Ереван — Москва и грузовик. Предварительно, пострадали десять человек, двое из них погибли», — сказал источник. Воронежской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли два человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По уточнённым данным, в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень