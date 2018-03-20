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Крупное ДТП под Воронежем: есть погибшие
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Источник: два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика под Воронежем 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Воронежской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли два человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«На 673-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» столкнулись автобус сообщением Ереван — Москва и грузовик. Предварительно, пострадали десять человек, двое из них погибли», — сказал источник.
По уточнённым данным, в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
RT на русском: последние новости
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