«Подарю цветы, конфеты»: полицейские нашли в Казахстане иномарку, угнанную у жителя Екатеринбурга

После публикации новости о поимке в столице Среднего Урала парня-угонщика, на счету которого оказалось 13 краж автомобилей, в редакцию E1.RU обратился житель Екатеринбурга по имени Артур. Молодой человек сказал, что хочет поблагодарить свердловских полицейских, которые минувшей зимой оперативно разыскали его Toyota Camry в соседнем государстве.

Машину у Артура угнали 20 января этого года. Её похитили 5:30 утра из двора многоэтажки по улице Куйбышева.

— Разбили боковое водительское стекло, отключили спутниковую сигнализацию и уехали, — рассказал молодой человек, — минут через десять автоугонщик уже мчался по Кольцовскому тракту, потом машину засекли ещё на Химмаше, после чего её следы затерялись.

Артур обратился в ГУ МВД по Свердловской области . Правда, надежды на то, что иномарку найдут, были призрачными. 29 января ему неожиданно позвонили и сообщили, что машина найдена в соседнем государстве: её задержали местные полицейские на одной из улиц Астаны . За рулём находился гражданин Казахстана

— Наши полицейские по своим каналам связались с полицией Казахстана. В Астане были задержаны три подозрительных Toyota Camry, — уточнил Артур. — Среди них оказалась и моя машина. VIN-номер на ней уже был перебит. Скорее всего автоугонщики сделали это на скорую руку еще в Екатеринбурге. Но перебили только тот номер, который был под стеклом, чтобы проехать таможенный пост в Курганской области . А вот номера под сиденьем и между дверями остались родные — по ним и определили, что машина принадлежит мне.

Артур уточнил, что ему ещё не вернули его автомобиль: машина по-прежнему находится в Астане, поскольку проходит вещдоком по уголовному делу. Тем не менее, екатеринбуржец счастлив:

— Поеду в полицию. Подарю цветы, конфеты. — сказал парень, — Очень хочу следователей отблагодарить.