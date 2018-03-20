Видео: автобус без водителя попал в ДТП с троллейбусом на Дуси Ковальчук

Днём 20 марта на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей пассажиры не могли выйти из автобуса.

Столкновение произошло около 13:00 недалеко от перекрёстка улицы Дачной с улицей Дуси Ковальчук.

«Mazda 3, автобус № 14 и троллейбус № 24 двигались по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону Дачной. По словам водителя автобуса, он остановился и услышал скрежет. Видимо, девушка на «Мазде» не рассчитала боковой интервал и процарапала весь бок автомобиля. Потом троллейбус начал объезжать эту аварию по правой стороне и зацепил автобус. Водитель и кондуктор автобуса не могут попасть в автобус, так как троллейбус застрял и перекрыл вход», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».

По информации аваркомов, из-за столкновения на улице Дуси Ковальчук образовалась пробка.

Ранее стало известно, что на улице Кедровой в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Primera, Nissan X-Trail и ГАЗ. Пассажирку Nissan X-Trail увезли врачи скорой помощи.