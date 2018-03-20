Кратер на Ипподромской: автомобили массово пробили колёса на дороге

Новосибирске на улице Ипподромской появилась опасная яма — множество автомобилей уже пробили в ней колёса.

Утром 20 марта корреспондент НГС приехал на место, где успел застать сразу четыре автомобиля с повреждёнными шинами.

Возле ямы установили предупреждающий знак, но он простоял недолго — его снесло в яму.

Водители остаются без колёс на этом участке Ипподромской уже несколько дней подряд. Один из водителей, который тоже залетел в эту яму, рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети, что повредил колёса в минувшее воскресенье около 21:00.

«Влетел, пробил переднее правое колесо насквозь, на заднем образовалась грыжа. Итог: два колеса под замену», — рассказал новосибирец. Он отметил, что за неделю до этого ездил по этому же участку — тогда ямы не было.