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Кратер на Ипподромской: автомобили массово пробили колёса на дороге
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Кратер на Ипподромской: автомобили массово пробили колёса на дороге 

ngs.ru 8 часов назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на улице Ипподромской появилась опасная яма — множество автомобилей уже пробили в ней колёса.
Утром 20 марта корреспондент НГС приехал на место, где успел застать сразу четыре автомобиля с повреждёнными шинами.
Возле ямы установили предупреждающий знак, но он простоял недолго — его снесло в яму.
Водители остаются без колёс на этом участке Ипподромской уже несколько дней подряд. Один из водителей, который тоже залетел в эту яму, рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети, что повредил колёса в минувшее воскресенье около 21:00.
«Влетел, пробил переднее правое колесо насквозь, на заднем образовалась грыжа. Итог: два колеса под замену», — рассказал новосибирец. Он отметил, что за неделю до этого ездил по этому же участку — тогда ямы не было.
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 Ещё 2 источника 
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