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Стали известны подробности аварии Камаза и «Шкоды» под Орлом
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Стали известны подробности аварии Камаза и «Шкоды» под Орлом 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
В ГИБДД по Орловской области опубликовали подробности дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне, 19 марта, в Орловском районе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, около в 08 часов 30 минут водитель Камаза ехал со стороны Орла в направлении трассы М-2 «Крым». В районе 25 км, поворачивая налево, он столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид». Легковушка ехала в попутном направлении сзади грузовика.
В результате аварии водитель автомобиля иномарки был травмирован. От госпитализации он отказался, уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.
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