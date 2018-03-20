Ещё
В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с машиной скорой помощи в Прокопьевске, в результате которого четыре человека получили травмы, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.
"Около 3.30 (23.30 мск) в Прокопьевске произошло ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей пациента в больницу. На улице Односторонняя автомобиль "ГАЗ" съехал с дороги и перевернулся. В результате автоаварии травмированы четыре человека: водитель, двое медицинских работников, а также 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель скорой помощи не учел неблагоприятные погодные условия и неправильно выбрал скорость движения.
РИА Новости: последние новости
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Воронежской области Под Калининградом из-за ДТП перенесли концерт группы "Пикник" Четверо жертв ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии97
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора208
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»24
В Киеве дали ответ по выборам в РФ24
Порошенко нашел замену российскому газу307
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение