Коммунальщики ищут владельца ВАЗа, который мешает ремонту теплосети на Уралмаше

На Уралмаше ищут владельца автомобиля Lada Granta (госномер Х 352 КМ), который мешает коммунальщикам устранять аварию на сетях. Водителя просят забрать машину от дома № 27 по улице Калинина.

На месте сейчас работают две ремонтные бригады из 15 человек и четыре коммунальные машины. Прорыв произошёл на трубопроводе диаметром 700 миллиметров.

«В период проведения работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение будут снижены до +59 градусов, — уточнили в пресс-службе ЕТК. — В зоне снижения параметров находятся 28 жилых домов. Временное ограничение 300 домов, вводившееся для откачивания воды, снято. В данный момент ведутся «раскопки», по их окончании будет определен срок ремонтных работ».

Отопление на Уралмаше пропало сегодня около 4 часов утра. Из-за этого многие садики закрылись.