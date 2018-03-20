Водитель ростовской маршрутки помог спасти пассажира, которому стало плохо во время поездки

Трагедией могла закончится для ростовчанинапоездка в маршрутке №164 «СТЦ Мега — Зоопарк». Молодой человек, примерно 25 лет, неожиданно почувствовал себя плохо, стал жаловаться на головокружение и задыхаться. Водитель остановил автобус на остановке Селиванова. Выяснилось, что в салоне маршрутки нет никого с медицинским образованием.

— Вместе с пассажирами водитель попытался привести в чувство молодого человека: убедившись, что проблемы не связаны с эпилепсией, лицо пострадавшего смочили водой и дали понюхать нашатырь, который вынесла сотрудник аптеки, находящейся рядом с местом происшествия, — рассказали в «Ростовском городском транспорте».

Кто-то из пассажиров вызвал скорую помощь, которая прибыла к автобусу через 7-8 минут. Водитель маршрутки вместе с очевидцами происшествия помогли медикам и погрузили молодого человека на носилки. При этом «маршрутчик» предложил остальным пассажирам пересесть в другой автобус, а сам заявил, что «не бросит парня, пока скорая помощь еще не уехала».

К сожалению, пока не удалось выяснить имя водителя маршрутки и номер его автобуса. Редакция портала 161.ru просит откликнуться очевидцев происшествия.