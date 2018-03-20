Пенсионер на «Оке» устроил лобовое ДТП на свердловской трассе 

Трое пострадавших.
19 марта на 91-м километре автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское лоб в лоб столкнулись «Ока» и Toyota Corolla.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 70-летний водитель малолитражки. Пенсионера госпитализировали с рваной раной левого бедра. Его 42-летняя пассажирка получила оскольчатый перелом бедра. Также пострадала 69-летняя пассажирка иномарки — у женщины диагностировали компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.