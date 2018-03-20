Пенсионер на «Оке» устроил лобовое ДТП на свердловской трассе

Трое пострадавших.

19 марта на 91-м километре автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское лоб в лоб столкнулись «Ока» и Toyota Corolla.