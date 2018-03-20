Ночью в Тюмени грузовой поезд сбил мужчину 

В ночь на 20 марта на тюменском железнодорожном вокзале грузовой поезд сбил 45-летнего мужчину, который пытался перебежать через рельсы в неположенном месте.
— Сейчас специалисты следственного комитета на транспорте проводят проверку. Мужчина травмировался в районе двенадцати ночи. По предварительным данным, он опаздывал на поезд, поэтому решил сократить путь. В результате пассажир получил травмы и был доставлен в медучреждение, — рассказал 72.ru Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя управления.
Пострадавшего увезли в ОКБ №2. Его личность уже установили — это житель Омска.
Подобный случай, но с летальным исходом, произошел не так давно в 40-ка километрах от Тюмени. Там под поезд попала пожилая женщина.