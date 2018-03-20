Ночью в Тюмени грузовой поезд сбил мужчину

В ночь на 20 марта на тюменском железнодорожном вокзале грузовой поезд сбил 45-летнего мужчину, который пытался перебежать через рельсы в неположенном месте.

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