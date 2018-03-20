В Кургане на пешеходном переходе легковушка сбила женщину

Вчера, 19 марта, в 15:45 на ул. Пичугина в районе дома № 9 автомобиль Hyundai сбил пешехода.

— Машина двигалась по ул. Куйбышева со стороны ул. Пролетарской в сторону ул. Ленина. Автомобилем управлял водитель 1947 года рождения. На улице Пичугина Hyundai наехал на пешехода — женщину 1981 года рождения. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.

Женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.