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В Кургане на пешеходном переходе легковушка сбила женщину
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В Кургане на пешеходном переходе легковушка сбила женщину 

45.ru 59 минут назад
Фото: 45.ru
Вчера, 19 марта, в 15:45 на ул. Пичугина в районе дома № 9 автомобиль Hyundai сбил пешехода.
— Машина двигалась по ул. Куйбышева со стороны ул. Пролетарской в сторону ул. Ленина. Автомобилем управлял водитель 1947 года рождения. На улице Пичугина Hyundai наехал на пешехода — женщину 1981 года рождения. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.
Женщина получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.
Всего 19 марта 2018 года на дорогах Кургана зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, два участника движения получили травмы.
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