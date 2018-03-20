В Пензе автомобилист на ровном месте угодил в сугроб

В тематической группе «Автохам Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» разместили видеозапись, снятую на автомобильный видеорегистратор в минувший понедельник, 19 марта. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как на улице Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24 один из автомобилистов по непонятным причинам «выбился» из плотного транспортного потока, оказавшись в сугробе. Каким образом водитель автомобиля марки «Volkswagen» угодил в снежный навал на обочине — не известно.

«Что это было? Водитель автомобиля «Volkswagen» на ровном месте угодил в сугроб», — прокомментировал ролик автор.

Подписчики паблика попытались угадать предысторию неожиданного маневра. Так, один из Интернет-пользователей предположил, что водитель иномарки вылетел за пределы проезжей части из-за «неспортивного» поведения другого автомобилиста.

«Парковка — она у каждого своя», — написал другой комментатор.

«Застрял человек, помочь надо было», — прокомментировал запись другой подписчик.