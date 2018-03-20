Администрация югорского села назвала имена погибших спасателей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Среди погибших — Сергей Вагин, Алексей Варанкин, Владимир Чудик и Александр Шадрин . Сельская администрация выразила соболезнования их родственникам.

«Четыре замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей. Они навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.