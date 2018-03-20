Среди погибших — Сергей Вагин, Алексей Варанкин, Владимир Чудик и Александр Шадрин. Сельская администрация выразила соболезнования их родственникам.
«Четыре замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей. Они навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла 19 марта. На 646-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Mitsubishi Fuso Canter, УАЗ и МАН. В результате аварии водитель и трое пассажиров УАЗ скончались на месте.