В Петербурге неизвестные на Хаммере обстреляли гаишников 

Об этом рассказали очевидцы в паблике социальной сети, посвященном Северной столице.
По их словам, инцидент произошел на Коломяжском проспекте. Стрельба производилась из автомата. Никто из полицейских не пострадал. Позже сотрудники ГИБДД погнались за стрелявшими, но вскоре вернулись и стали собирать гильзы.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья по автомобилю Volvo, в котором находились два человека. На Володарском мосту Volkswagen Golf с женщиной-водителем въехал в Volvo с двумя мужчинами внутри. Мужчины объяснили женщине, что по правилам дорожного движения она не права. Женщина позвонила мужу, который прибыл на место ДТП с ружьем и открыл огонь.
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