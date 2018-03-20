Движение автотранспорта ограничили на двух улицах в ЮВАО

Из-за продления сроков проведения инженерных работ введено ограничение движения автотранспорта на участках двух улиц на юго-востоке столицы.

Так, ограничение введено по одной полосе на участках дублера Рязанского проспекта в районе дома № 30/15 и в районе дома № 30 корпус 2. Кроме того, проехать будет затруднительно и по самому Рязанскому проспекту: движение будет ограничено на участке этой магистрали от дома № 30/15 до дома № 65 (по двум полосам) и на участке в районе дома № 28 строение 1 (по одной полосе).

Ограничение введено накануне и будет действовать по 25 мая.

Водителям следует быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и разметки и по возможности заранее выбирать пути объезда.