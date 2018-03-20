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Пенсионер на иномарке сбил женщину в Кургане
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Пенсионер на иномарке сбил женщину в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Иномарка под управлением 70-летнего водителя сбила женщину-пешехода в Кургане, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
Аварию в районе дома № 9 на улице Пичугина зафиксировали 19 марта около 15:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 36-летняя жительница города пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехал Hyundai i30.
«В результате происшествия пешеход получила травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.
Добавим, что всего за минувшие сутки на дорогах Зауралья зарегистрированы 48 автомобильных аварий.
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