Пенсионер на иномарке сбил женщину в Кургане

Иномарка под управлением 70-летнего водителя сбила женщину-пешехода в Кургане, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Аварию в районе дома № 9 на улице Пичугина зафиксировали 19 марта около 15:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 36-летняя жительница города пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехал Hyundai i30.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что всего за минувшие сутки на дорогах Зауралья зарегистрированы 48 автомобильных аварий.