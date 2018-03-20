Грузовик на гололёде врезался в две машины: пострадавшую увезли на скорой

Утром 20 марта на улице Кедровой в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Primera, Nissan X-Trail и «ГАЗ». Пассажирку «Ниссана» увезли врачи скорой помощи.

Столкновение произошло около 11:00 недалеко от остановки «Павлова».

«Nissan Primera, Nissan X-Trail и «ГАЗ» двигались по улице Кедровой со стороны Кубовой в сторону Мочищенского шоссе. Nissan Primera на перекрёстке с улицей Перспективной остановился с поворотом налево, пропускал встречный автомобиль. За Nissan Primera остановился Nissan X-Trail, а «ГАЗ» остановиться на гололёде не смог, совершил столкновение в заднюю часть автомобиля Nissan X-Trail. Х-Trail откинуло на автомобиль Nissan Primera», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».

По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД . Из-за ДТП начала собираться пробка.

Вчера вечером на улице Добролюбова в Октябрьском районе грузовик с неисправными тормозами столкнулся с пятью автомобилями.