Грузовик на гололёде врезался в две машины: пострадавшую увезли на скорой 

Утром 20 марта на улице Кедровой в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Primera, Nissan X-Trail и «ГАЗ». Пассажирку «Ниссана» увезли врачи скорой помощи.
Столкновение произошло около 11:00 недалеко от остановки «Павлова».
«Nissan Primera, Nissan X-Trail и «ГАЗ» двигались по улице Кедровой со стороны Кубовой в сторону Мочищенского шоссе. Nissan Primera на перекрёстке с улицей Перспективной остановился с поворотом налево, пропускал встречный автомобиль. За Nissan Primera остановился Nissan X-Trail, а «ГАЗ» остановиться на гололёде не смог, совершил столкновение в заднюю часть автомобиля Nissan X-Trail. Х-Trail откинуло на автомобиль Nissan Primera», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП начала собираться пробка.
Вчера вечером на улице Добролюбова в Октябрьском районе грузовик с неисправными тормозами столкнулся с пятью автомобилями.