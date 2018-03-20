Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение на улице Суворова

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город затор образовался на улице Измайлова в районе пересечения с улицей Антонова. Также немного затруднено движение на Стрельбищенской улице при выезде на улицу Измайлова.

Из-за дорожно-транспортного происшествия серьезная пробка скопилась на улице Суворова. Затор образовался в районе пересечения с Толстовским путепроводом. Средняя скорость движения автотранспорта на этом участке не превышает 7 км/ч.

Затруднено движение на пересечении улицы Пушкина с улицей Кулакова. Испытывают трудности автомобилисты на улице Максима Горького при движении в сторону набережной. Небольшая пробка образовалась на улице Володарского при движении в сторону улицы Максима Горького — по возможности ищите пути объезда.

Затруднено движение на улице Воронова в направлении центра. Затор начинается от пересечения с Вишневой улицей.