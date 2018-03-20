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Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение на улице Суворова
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Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение на улице Суворова 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на улице Измайлова в районе пересечения с улицей Антонова. Также немного затруднено движение на Стрельбищенской улице при выезде на улицу Измайлова.
Из-за дорожно-транспортного происшествия серьезная пробка скопилась на улице Суворова. Затор образовался в районе пересечения с Толстовским путепроводом. Средняя скорость движения автотранспорта на этом участке не превышает 7 км/ч.
Затруднено движение на пересечении улицы Пушкина с улицей Кулакова. Испытывают трудности автомобилисты на улице Максима Горького при движении в сторону набережной. Небольшая пробка образовалась на улице Володарского при движении в сторону улицы Максима Горького — по возможности ищите пути объезда.
Затруднено движение на улице Воронова в направлении центра. Затор начинается от пересечения с Вишневой улицей.
Не удастся быстро добраться до центра жителям Терновки и Спутника. Средняя скорость движения на улице Терновского в районе пересечения с Ростовской улицей не превышает 7 км/ч. Также сильно затруднено движение на прилегающих улицах — Петровской и Сухумской.
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