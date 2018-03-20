Пензенский маршрутчик за 30 секунд дважды грубо нарушил ПДД

Пензе аварийно-опасное поведение водителя общественного транспорта в очередной раз стало предметом оживленной дискуссии в социальных сетях. Видеозапись, продолжительность которой не превышает и 30 секунд, разместили в тематической группе «Автохам Пенза» в социальной сети «Контакте».

В объектив камеры автомобильного видеорегистратора попал весьма полезный для сотрудников пензенской Госавтоинспекции материал. На кадрах, попавших в Сеть видно, как водитель одной из городских маршруток сначала трогается на запрещающий сигнал светофора, а потом забирает пассажира, остановившись на пешеходном переходе.

комментариях пензенцы отметили, что в погоне за рублем водители маршруток часто пренебрегают правилами дорожного движения.

«Маршрутчик увидел свою «двадцатку» издалека и просто рванул к ней, чтобы конкурента опередить», — прокомментировал ролик один из Интернет-пользователей. «Это же буртасские ПДД. Не помешал — не нарушил», — написал другой комментатор.