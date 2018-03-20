На трассе под Саратовом пострадал подросток

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла в понедельник 19 марта в Красноармейском районе Саратовской области

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ДТП случилось около трех часов дня на 412-м километре автодороги « Сызрань Волгоград ».

Здесь 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ-3110. В «четырнадцатой» в момент происшествия находилась несовершеннолетняя девочка 13-ти лет.