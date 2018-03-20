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На трассе под Саратовом пострадал подросток
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На трассе под Саратовом пострадал подросток 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла в понедельник 19 марта в Красноармейском районе Саратовской области.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ДТП случилось около трех часов дня на 412-м километре автодороги «Сызрань — Волгоград».
Здесь 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ-3110. В «четырнадцатой» в момент происшествия находилась несовершеннолетняя девочка 13-ти лет.
Врачи госпитализировали в больницу всех участников аварии и, в том числе, девочку-подростка. Подробности ДТП и степень вины водителей выясняют сотрудники госавтоинспекции.
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