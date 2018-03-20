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В Мценске в баре «Винтаж» произошла массовая драка
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В Мценске в баре «Винтаж» произошла массовая драка 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Серьёзная потасовка с участием нескольких человек произошла в ночь на 18 марта в одном из баров города Мценска, сообщает пресс-служба Росгвардии Орловской области.
В баре «Винтаж» на улице Кузьмина повздорили две компании, которые отдыхали в увеселительном заведении. Конфликт перерос в массовую драку.
Охранники заведения не смогли самостоятельно справиться с дерущимися и нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии разняли дебоширов. Троим из них понадобилась медицинская помощь.
Трое мужчин были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства.
Сообщение В Мценске в баре «Винтаж» произошла массовая драка появились сначала на РИА 57.
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