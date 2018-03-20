Водитель насмерть сбил пенсионерку в Барабинске

Трагический инцидент произошел днем 19 марта в Барабинске . 34-летний водитель за рулем Toyota Corolla сдавал назад и совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода.

— На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась от полученных травм. По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали VN.ru в областном ГУ МВД . Еще одно ДТП с участием пешехода произошло вечером того же дня в Новосибирске на ул. Танковая. 15-летний подросток переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса авто. Парня доставили в больницу с ушибом головы и переломом ключицы. Напомним, в Новосибирске продолжается розыск водителя, который сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Ребенок шел по пешеходному переходу на улице Ватутина. ДТП произошло 2 марта в 19.00 рядом с остановкой «Металлург».