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Водитель насмерть сбил пенсионерку в Барабинске
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Водитель насмерть сбил пенсионерку в Барабинске 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Трагический инцидент произошел днем 19 марта в Барабинске. 34-летний водитель за рулем Toyota Corolla сдавал назад и совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода.
— На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, пострадавшая женщина была доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась от полученных травм. По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали VN.ru в областном ГУ МВД. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло вечером того же дня в Новосибирске на ул. Танковая. 15-летний подросток переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса авто. Парня доставили в больницу с ушибом головы и переломом ключицы. Напомним, в Новосибирске продолжается розыск водителя, который сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.
Ребенок шел по пешеходному переходу на улице Ватутина. ДТП произошло 2 марта в 19.00 рядом с остановкой «Металлург».
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