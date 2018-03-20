Пятитонная фура с продуктами провалилась под землю в Бердске

Недалеко от поста ГИБДД по улице Первомайской в Бердске грузовик ушел задним колесом под землю, сообщает «АвтоБердск». Водитель вез продукты питания из Искитима в детские сады.

«Теперь кран надо заказывать, чтобы вытащить машину, — рассказал водитель. — Да еще неизвестно, что там под землей повреждено». Хозяин грузовика вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД.

Захаров. Состояние дороги на улице Первомайской в Бердске давно беспокоит местных жителей. Еще год назад на этой улице провалилась дорога. «Случилось все из-за дефекта на водопроводе — там произошел залом трубы», — рассказал корреспонденту VN.ru начальник управления ЖКХ администрации города Владимир

Однако после ремонта труб дороги реконструировать не стали. «Дело в том, что в этом году на Первомайской проведут работы в рамках перекладки коллектора постфекальной канализации. Там будет производиться разрытие, потому просто нет смысла сейчас класть асфальт — это будет бесполезной тратой денег», — сказал Владимир Захаров.